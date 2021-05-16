Европарламент представил принципы выстраивания отношений с Россией

Политический эксперт рунетаПолитикаЕвропарламент представил принципы выстраивания отношений с Россией В документе сказано, что принцип "поддержки демократии" предполагает противостояние "русскоязычной пропаганде".Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьEEugene69072ЕС задёргался снова. Боится остаться без наших "членских взносов". Надо давно было бы выйти из этой проамериканской организации. Там кроме пакостей по отношению к России ничего не просматривается.Vladimir EfremovОни против "русскоязычной пропаганды"? Не знаю, как на разных языках трактуется слово пропаганда и какое слово записано в их документе. Слово "пропаганда" используют в тех случаях, когда информация не нравится, но не хватает фактов её опровергнуть или нет желания с этой информацией согласиться. Нам достаточно не пропускать с их стороны ВРАНЬЯ и раскрывать ЛОЖЬ в конкретных публикациях. Нужно научиться составлять рейтинги западным и своим изданиям по уровню и количеству ЛЖИ самих изданий и отдельные рейтинги - по перепечаткам чужих ЛЖИВЫХ утверждений.
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