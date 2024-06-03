В Омске будут судить 17-летнего парня за случайное травмирование его девушки во время игры. По версии следствия, компания молодых друзей развлекалась дома - они танцевали и играли в подвижные игры.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске будут судить 17-летнего парня за случайное травмирование его девушки во время игры. По версии следствия, компания молодых друзей развлекалась дома - они танцевали и играли в подвижные игры.