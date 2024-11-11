Коллективизация: какой был план?

Рабочие заталкивают на платформу прицепной комбайн для одного из крупных колхозов, 1931 год. По логике «голодоморщиков», наверное, для того, чтобы было удобнее отбирать хлеб у крестьян? История коллективизации — это своего рода книга, из которой вырвали немало страниц.