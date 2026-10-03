Shenzhen Open 2026 снукер — финал. Трансляции расписание

4 октября 2026, снукер: финал Shenzhen Open — смотрите поединок между У Ицзэ и Юань Сыцзюнем. Рейтинговый, Шэньчжэнь, Китай Предыдущий чемпион: Марк Уильямс Финал Shenzhen OpenВсе новости турнира Результаты, турнирная таблица Расписание, все трансляции турнира Финал Shenzhen Open 2026: снукер — расписание прямых трансляций Матчи Шэньчжэнь Опен 2026 (Live) Смотреть сегодня прямые трансляции финала рейтингового турнира Shenzhen Open по снукеру вы можете на Eurosport/Discovery+, WST Play, Huya, Matchroom.