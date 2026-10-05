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Джокович о том, что Медведев попал мячом в зрителя: «Сочувствую этому человеку. Мне также жаль Даниила, потому что я прекрасно знаю, что он сейчас чувствует»

Новак Джокович прокомментировал дисквалификацию Даниила Медведева. Во втором сете полуфинального матча пятисотника в Пекине россиянин попал мячом в лицо болельщику.

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