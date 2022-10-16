Daily Storm

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Мэр Донецка: ВСУ ударили ракетой по зданию горадминистрации

Мэр Донецка: ВСУ ударили ракетой по зданию горадминистрации

Была использована реактивная система залпового огня HIMARS, подчеркнул онМэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию городской администрации из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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