Полицейские пресекли в Орловской области деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным распространением наркотиков в регионе

Преступная деятельность, осуществлявшаяся четырьмя жителями Мценского района Орловской области, выявлена и пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД совместно с коллегами из ГУНК МВД России.
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