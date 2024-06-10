Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Очередная морковка  перед      « носомордой» пенсионеров. Как три « шкуры драть» с работающего народа, так сразу , по...Индексацию пенсий...
  • Александр Николаевич
    Грубо сравнивать сурими-палочки с колбасой! Сурими-исходный и ценнейший белковый продукт из ценнейших для организма т...Не захотите их ес...
  • Boris Merfi
    идиотизм власти крепчает, мало нам дикарей таджиков, ща из афгана начнут завозить дикарей, которые и женщин-то без па...Россия обязалась ...

Бородачи танцевавшие лезгинку в центре Питера и вызвавшие сотрудников ДПС выйти "один на один" теперь раскаиваются

Бородачи танцевавшие лезгинку в центре Питера и вызвавшие сотрудников ДПС выйти "один на один" теперь раскаиваются

Несколько дней назад, в Северной столице произошел очередной культурный обмен в ходе которого представители одной из этнических групп нашей многонациональной страны, демонстрировали чудеса пластики и гибкости, посредством танца, известного широкой аудитории как лезгинка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх