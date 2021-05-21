«Цены на квартиры всегда компенсируют инфляцию». Александр Шарапов о том, почему инвестиции в недвижимость не теряют актуальность

Пандемия не задала новых трендов на рынке недвижимости, но усилила одни и затормозила другие. Если склады и распределительные центры чувствуют себя хорошо, отели ждут возвращения туристов, то перспективы торговых центров очень неопределенны.
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