Во Владивостоке создан штаб для решения проблем с вывозом мусора

Во Владивостоке начата усиленная работа по вывозу мусора с контейнерных площадок. Глава города Константин Шестаков дал поручение об организации оперативного штаба, который будет ежедневно решать выявленные проблемы с вывозом отходов, сообщает пресс-служба городской администрации.
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