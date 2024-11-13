Во Владивостоке создан штаб для решения проблем с вывозом мусора

Во Владивостоке начата усиленная работа по вывозу мусора с контейнерных площадок. Глава города Константин Шестаков дал поручение об организации оперативного штаба, который будет ежедневно решать выявленные проблемы с вывозом отходов, сообщает пресс-служба городской администрации.