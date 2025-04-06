В воскресенье в Архангельской области будет прохладно

Температура воздуха в регионе сегодня будет колебаться в пределах от -3 до +2 градусовТемпература воздуха в регионе сегодня будет колебаться в пределах от -3 до +2 градусовСиноптики Северного УГМС обещают облачную с прояснениями погоду.
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