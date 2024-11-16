17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

В этом году служба участковых уполномоченных полиции отмечает 101-ю годовщину со дня образования. Правовой основой ее формирования стала «Инструкция участковому надзирателю», утвержденная 17 ноября 1923 года Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР.