ФАС оштрафовала Почта Банк на 500 000 рублей за мелкий шрифт в рекламе

ФАС оштрафовала Почта Банк на 500 000 рублей за нарушение рекламного законодательства. Речь идет о рекламе кредита, в которой крупным шрифтом говорилось о ставке от 4% годовых, а условия займа сообщались «трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени», указал регулятор.
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