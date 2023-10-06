ФАС оштрафовала Почта Банк на 500 000 рублей за мелкий шрифт в рекламе

ФАС оштрафовала Почта Банк на 500 000 рублей за нарушение рекламного законодательства. Речь идет о рекламе кредита, в которой крупным шрифтом говорилось о ставке от 4% годовых, а условия займа сообщались «трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени», указал регулятор.