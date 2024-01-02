02.01.2024 новости

ВМ Владимир Минаков "К заявлению военного командования хуситов приложена карта, на которой отмечены базы США в Ираке, Катаре, Омане, Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ." А американская военная база в Сирии Эт-Танф уже уничтожена? И войска, охраняющие воровство нефти в Восточной Сирии - неприкосновенны?

Модест А почему хуситы должны впрягаться за армию Сирии, на чьей территории находятся эти войска и база? Может сами сирийцы должны в сторону нарды отложить и немножко напрячь задницы за собственную нефть?