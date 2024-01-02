02.01.2024 новости

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;К заявлению военного командования хуситов приложена карта, на которой отмечены базы США в Ираке, Катаре, Омане, Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ.&quot;                                                                                        А американская военная база в Сирии Эт-Танф уже уничтожена? И войска, охраняющие воровство нефти в Восточной Сирии - неприкосновенны?
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1 д.
Модест
А почему хуситы должны впрягаться за армию Сирии, на чьей территории находятся эти войска и база? Может сами сирийцы должны в сторону нарды отложить и немножко напрячь задницы за собственную нефть?
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23 час.
Модест
Моська из КНДР ещё меньше, но не боится дать по зубам пиндосам и их южнокорейским шавкам, да ещё и России помогает утилизировать великих укров.
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23 час.

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