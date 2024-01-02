Российские ВКС впервые массово применили для ударов по объектам Украины гиперзвуковые ракеты «Кинжал» Российские ВКС впервые массово применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", на данный момент насчитано уже одиннадцать пусков и это не предел, в воздухе находятся еще несколько МиГ-31К.
02.01.2024 новости
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ВМ
Владимир Минаков
"К заявлению военного командования хуситов приложена карта, на которой отмечены базы США в Ираке, Катаре, Омане, Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ." А американская военная база в Сирии Эт-Танф уже уничтожена? И войска, охраняющие воровство нефти в Восточной Сирии - неприкосновенны?
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1 д.
Модест
А почему хуситы должны впрягаться за армию Сирии, на чьей территории находятся эти войска и база? Может сами сирийцы должны в сторону нарды отложить и немножко напрячь задницы за собственную нефть?
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23 час.
Модест
Моська из КНДР ещё меньше, но не боится дать по зубам пиндосам и их южнокорейским шавкам, да ещё и России помогает утилизировать великих укров.
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23 час.
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