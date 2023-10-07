Telegraph: Белый дом хочет запросить у конгресса 100 млрд долларов для Украины

РИАМО - 7 окт. Администрация американского президента Джо Байдена планирует направить запрос в конгресс о выделении Украине крупнейшего пакета помощи, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Telegraph.
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