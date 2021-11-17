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Соперники России по стыкам, Нидерланды и Аргентина вышли на ЧМ, Медведев в полуфинале итогового, Госдума приняла законопроект о Fan ID и другие новости утра

Соперники России по стыкам, Нидерланды и Аргентина вышли на ЧМ, Медведев в полуфинале итогового, Госдума приняла законопроект о Fan ID и другие новости утра

Доброе утро! Ловите главные новости вчерашнего дня в традиционном дайджесте ☕️ 1. В последних день группового этапа отборочного турнира в Европе к ЧМ-2022 Нидерланды попали в Катар напрямую, Украина, Турция и Уэльс отправились в стыковые матчи.

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