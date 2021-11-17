Соперники России по стыкам, Нидерланды и Аргентина вышли на ЧМ, Медведев в полуфинале итогового, Госдума приняла законопроект о Fan ID и другие новости утра

Автогол Кудряшова отправил Россию в стыки, 3-е место наших на Кубке «Карьялы», Хэмилтон хлопнул Ферстаппена в Бразилии, Роналду и Златан пока не едут на ЧМ, Кузнецов может попасть на ОИ и другие новости