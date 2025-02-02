Двое из ларька: челябинских мигрантов-торговцев депортируют на родину

Рейды прошли на рынке.Массированная проверка иностранных граждан в Ленинском районе Челябинска, проведенная сотрудниками отдела по вопросам миграции ОП "Ленинский" при поддержке ОМОНа Росгвардии, выявила серьезные нарушения законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии