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Двое из ларька: челябинских мигрантов-торговцев депортируют на родину

Двое из ларька: челябинских мигрантов-торговцев депортируют на родину

Рейды прошли на рынке.Массированная проверка иностранных граждан в Ленинском районе Челябинска, проведенная сотрудниками отдела по вопросам миграции ОП "Ленинский" при поддержке ОМОНа Росгвардии, выявила серьезные нарушения законодательства.

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