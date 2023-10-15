Тело сорвавшейся в расщелину в горах Непала альпинистки найдено

Спортсменка погибла при восхождении на восхождении на гору Дхаулагири.Тело 38-летней альпинистки из России Надежды Оленевой, которая сорвалась в ледяную расщелину при восхождении на гору Дхулагири в Непале, найдено.
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