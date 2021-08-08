За сутки в России подтверждено 22 866 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2761 2 Санкт-Петербург 1907 3 Московская область 1527 4 Нижегородская область 543 5 Свердловская область 514 6 Ростовская область 480 7 Пермский край 476 8 Воронежская область 473 9 Самарская область 467 10 Красноярский край 462 11 Иркутская область 399 12 Омская область 391 13 Республика Крым 388 14 Челябинская область 358 15 Оренбургская область 352 16 Ставропольский край 338 17 Волгоградская область 326 18 Хабаровский край 314 19 Астраханская область 285 20 Тюменская область 285 21 Республика Коми 281 22 Алтайский край 277 23 Ульяновская область 270 24 Республика Башкортостан 268 25 Забайкальский край 264 26 Краснодарский край 259 27 Саратовская область 257 28 Приморский край 255 29 Тверская область 244 30 Липецкая область 239 31 Мурманская область 235 32 Ленинградская область 235 33 Пензенская область 232 34 Брянская область 230 35 Вологодская область 227 36 Архангельская область 219 37 Севастополь 207 38 Владимирская область 204 39 Республика Дагестан 204 40 Удмуртская Республика 200 41 Новосибирская область 199 42 Ярославская область 197 43 Кемеровская область 194 44 Курская область 191 45 Калининградская область 180 46 Ханты-Мансийский автономный округ 175 47 Республика Хакасия 172 48 Республика Карелия 168 49 Республика Бурятия 157 50 Белгородская область 152 51 Амурская область 140 52 Республика Саха (Якутия) 139 53 Костромская область 136 54 Ямало-Ненецкий автономный округ 132 55 Республика Тыва 131 56 Курганская область 131 57 Тульская область 131 58 Калужская область 130 59 Новгородская область 126 60 Кировская область 126 61 Ивановская область 124 62 Томская область 122 63 Рязанская область 122 64 Чеченская Республика 119 65 Псковская область 112 66 Республика Калмыкия 110 67 Сахалинская область 106 68 Смоленская область 104 69 Орловская область 97 70 Тамбовская область 94 71 Кабардино-Балкарская Республика 87 72 Республика Чувашия 77 73 Республика Мордовия 71 74 Республика Северная Осетия-Алания 67 75 Республика Марий Эл 61 76 Республика Адыгея 60 77 Республика Ингушетия 59 78 Камчатский край 55 79 Карачаево-Черкесская Республика 55 80 Республика Алтай 53 81 Республика Татарстан 50 82 Еврейская автономная область 42 83 Магаданская область 30 84 Чукотский автономный округ 15 85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 447 750 случая (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.