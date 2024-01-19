Собака спасла целый квартал от разрушительного взрыва 

В США хаски по кличке Коби обнаружил утечку газа и вырыл на ее месте большую яму. Этим он «спас целый квартал» Прибывшие на место специалисты обнаружили в этом районе еще две утечки газа, передает pravilamag.
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