В Тамбове почтили память воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Сегодня отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В знак уважения к воинам-интернационалистам митинги и траурные церемонии проходят во всех муниципальных и городских округах Тамбовской области.
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