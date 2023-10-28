Международный день борьбы с псориазом отмечается 29 октября

Всемирный день борьбы с псориазом отмечается во всем мире 29 октября. Праздник зародился в 2004 году, его учредителем стала Международная федерация ассоциаций больных псориазом (International Federation of Psoriasis Associations).
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