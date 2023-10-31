Сафиуллин обыграл Алькараса в Париже. Коэффициент на победу был 5.70

Россиянин Роман Сафиуллин обыграл Карлоса Алькараса на «Мастерс» В Париже 6:3, 6:4. 26-летний россиянин третий раз в карьере обыграл соперника из топ-10 (при шести поражениях) и впервые победил игрока топ-3.