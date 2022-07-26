Царьград

4 467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратник Ратник
    УРРРААА! Нарусова - с вещами на выход....Сенатор от Свердл...
  • Alexander LIFANOV
    Да, не-е! Он патриот, только немножко испугался.😜"Мало его папа-ге...
  • Валентина Литвяк
    Какой допрос убийце, иностранцу вонючему, был бы в его стране? Молча прирезали бы как баран и прикопали бы в ближайше...В глазах – ни кап...

Уничтожить HIMARS за 10 секунд: Рассекречено универсальное оружие русских

Уничтожить HIMARS за 10 секунд: Рассекречено универсальное оружие русских

По словам офицера зенитных войск из группировки "О" ("Отважные"), чьё имя не разглашается, снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS стали "самой сложной целью", по которым работали наши военные в ходе спецоперации на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх