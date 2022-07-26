Уничтожить HIMARS за 10 секунд: Рассекречено универсальное оружие русских

По словам офицера зенитных войск из группировки "О" ("Отважные"), чьё имя не разглашается, снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS стали "самой сложной целью", по которым работали наши военные в ходе спецоперации на Украине.
По словам офицера зенитных войск из группировки "О" ("Отважные"), чьё имя не разглашается, снаряды американской реактивной системы залпового огня HIMARS стали "самой сложной целью", по которым работали наши военные в ходе спецоперации на Украине.
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