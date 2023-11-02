Шииты Ирака "заходят с тыла", а в Китае уже стерли Израиль с карты

Когда начнётся обмен ими, тогда не до рассуждений будет. Поэтому мешать не стоит.

Ольга Коннова

Очень скоро опять ударят по американским базам в Сирии! Самое время! Сирия вернёт себе свою же нефть, которую америкосы качают на халяву! Вот Европке то еще больше понравиться без вредоносной энергетики существовать! Остатки производства переберутся за океан, так как Америка им поможет экологию почистить - энеогоресурсов не даст! Самой мало! Из Сирии прогнали! Америка досасывает Европу, как паук старую муху!