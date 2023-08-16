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Пчёлка Жужа ж-ж-ждет ребят на "Медовом раздолье" в Анучино!

Пчёлка Жужа ж-ж-ждет ребят на "Медовом раздолье" в Анучино!

Организаторы сезонного праздника "Медовое раздолье" (0+), который традиционно пройдет в приморском Анучино 26 августа, под руководством талисмана праздника — пчёлки Жужи — готовят интересную и веселую программу для юных участников фестиваля.

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