Агент Киева поджег станцию сотовой связи в Хабаровском крае

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ Задержан россиянин, который по заданию Киева поджег станцию сотовой связи. Об этом 7 сентября сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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