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Учёные восстановили особенности рациона китайской элиты

Учёные восстановили особенности рациона китайской элиты

Международная группа генетиков и археологов расшифровала ДНК семян дыни возрастом около тысячи лет и выяснила, какие плоды употребляли представители китайской знати при династии Сун.

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