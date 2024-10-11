Medical Insider

72 подписчика

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Революция в геномном анализе: новый инструмент для обнаружения структурных вариантов открывает перспективы точной медицины

VolcanoSV: Революция в Геномном Анализе Команда исследователей из Университета Вандербильта (Vanderbilt) разработала инновационный инструмент под названием VolcanoSV, предназначенный для обнаружения и анализа структурных вариантов (SV) в геномах человека.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх