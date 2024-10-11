Революция в геномном анализе: новый инструмент для обнаружения структурных вариантов открывает перспективы точной медицины

VolcanoSV: Революция в Геномном Анализе Команда исследователей из Университета Вандербильта (Vanderbilt) разработала инновационный инструмент под названием VolcanoSV, предназначенный для обнаружения и анализа структурных вариантов (SV) в геномах человека.
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