В Германии в 12 раз увеличилось количество отказников от службы в армии из-за боязни войны с Россией

По информации немецкого издания Bild, Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) испытывает большие проблемы в связи с ростом числа лиц, отказывающихся от несения военной службы, что может быть связано с опасением в перспективе попасть на российско-украинский фронт.