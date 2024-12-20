В Германии в 12 раз увеличилось количество отказников от службы в армии из-за боязни войны с Россией

По информации немецкого издания Bild, Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) испытывает большие проблемы в связи с ростом числа лиц, отказывающихся от несения военной службы, что может быть связано с опасением в перспективе попасть на российско-украинский фронт.
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