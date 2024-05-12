Блогер «Голос Мордора»: Tesla ждет затмение на европейском рынке

Электромобили Tesla стремительно теряют свои позиции не только в Европе, но и по всему миру. Почему рухнул спрос на некогда популярные за рубежом электромобили и какие у Tesla есть перспективы, рассказал в колонке для Telegram-канала 360.
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