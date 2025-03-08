ДМИТРИЙ ЕВСТАФЬЕВ События вчерашнего и позавчерашнего дня трудно трактовать с вариантами. Скажу честно, специально взял паузу на день, обозначив только тему Макрона, чтобы посмотреть, будет ли происходить некая «попытка отката».
Вызов принят
Комментарии
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Евгений Кузнецов
Барыга и наперсточник-кручу верчу обмануть хочу.
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16 час.
Михалыч
Все равно все англосаксы хотят одного: жить а раю Золотого миллиарда без России. И чтобы они ни делали все сведется к этому!
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14 час.
Иван Агеев
Точнее - не "без России", а "за счёт России"
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5 час.
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