Заноза
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Заноза

14 192 подписчика

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Свежие комментарии

  • Генрих
    Неимоверное количество пьяных женщин видел только в Прибалтике и в Эстонии особенно... может этим контингентом и мечт...Шах и мат, Путин....
  • alik3456 Джексон
    Когда нато выведет войска, нужно заслать им узбеков и таджиков , причём из России всех... Скучно не будет!Прибалтика захлеб...
  • alik3456 Джексон
    Когда они видят американца, сразу или на колени раком встают , или ботинки целовать начинают...Прибалтика захлеб...

Вызов принят

Вызов принят

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ События вчерашнего и позавчерашнего дня трудно трактовать с вариантами. Скажу честно, специально взял паузу на день, обозначив только тему Макрона, чтобы посмотреть, будет ли происходить некая «попытка отката».

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Комментарии
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Евгений Кузнецов
Барыга и наперсточник-кручу верчу обмануть хочу.
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16 час.
Михалыч
Все равно все англосаксы хотят одного: жить а раю Золотого миллиарда без России. И чтобы они ни делали все сведется к этому!
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14 час.
Иван Агеев
Точнее - не &quot;без России&quot;, а &quot;за счёт России&quot;
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5 час.
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