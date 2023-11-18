Как работает Алтайское бизнес-сообщество и что оно дает предпринимателям

Amic.ru поговорил о работе Алтайского бизнес-сообщества с его руководителем Маргарит Агекян Пандемия, санкции, скачущий курс рубля, рост цен и прочее – это те испытания, с которыми пришлось столкнуться российскому (и алтайскому) бизнесу в последние пять лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии