JAMA: Оземпик не повышает риск развития рака поджелудочной железы

Ученые из медицинского центра имени Хаима Шибы в Израиле выяснили, что Оземпик и другие препараты-агонисты рецепторов GLP-1 не повышают риск развития рака поджелудочной железы у пациентов с сахарным диабетом.
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