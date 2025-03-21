Херш утверждает, что Трамп интересуется развитием Крыма

ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что президент США Дональд Трамп может быть заинтересован в сотрудничестве с российским руководством для развития Крыма в качестве международного курорта.