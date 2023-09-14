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В Томске полицейские задержали подозреваемого в публичной демонстрации нацисткой символики

Оперативниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Томской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ задержан ранее судимый житель областного центра, 1999 года рождения, по факту неоднократной пропаганды и демонстрировании нацистской символики.

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