Началова, Заворотнюк, Абдулов, Децл: как сейчас живут дети покойных звезд

17-летняя дочь Александра Абдулова Евгения поступила во ВГИК, чтобы стать режиссером. Как складывается судьба других детей покойных артистов России? Дочь Абдулова обошла в конкурсе во ВГИК 271 человек 17-летняя Женя Абдулова прошла вступительные экзамены во ВГИКе, получив от приемной комиссии наивысший балл.