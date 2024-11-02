Началова, Заворотнюк, Абдулов, Децл: как сейчас живут дети покойных звезд

17-летняя дочь Александра Абдулова Евгения поступила во ВГИК, чтобы стать режиссером. Как складывается судьба других детей покойных артистов России? Дочь Абдулова обошла в конкурсе во ВГИК 271 человек 17-летняя Женя Абдулова прошла вступительные экзамены во ВГИКе, получив от приемной комиссии наивысший балл.
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