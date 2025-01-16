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Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Экипаж танка Т-72Б3 уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Скриншот видео Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил командно-наблюдательный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов, который препятствовал продвижению штурмовиков на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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