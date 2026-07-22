Politico: ЕС затруднило принятие 21-го пакета антироссийских санкций

Отставка Орбана затруднила принятие нового пакета санкций ЕС против России. Несмотря на надежды на нового премьера Венгрии, антироссийские меры тормозятся из-за опасений европейских стран о последствиях для их экономик и ключевых отраслей.
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