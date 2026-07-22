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Царьград

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Politico: ЕС затруднило принятие 21-го пакета антироссийских санкций

Politico: ЕС затруднило принятие 21-го пакета антироссийских санкций

Отставка Орбана затруднила принятие нового пакета санкций ЕС против России. Несмотря на надежды на нового премьера Венгрии, антироссийские меры тормозятся из-за опасений европейских стран о последствиях для их экономик и ключевых отраслей.

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