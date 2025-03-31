В Крыму неизвестные подожгли могилы военкора Федорчака и трех бойцов СВО

Возбуждено дело о надругательствеВ поселке Нижнегорский неизвестные вандалы ночью подожгли могилу военкора Александра Федорчака и еще трех погибших бойцов специальной военной операции (СВО), сообщил глава Нижнегорской районной администрации Антон Кравец.
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