В Ярославской области полицейские посетили детей профильной смены «Движения первых», отдыхающих в летнем лагере

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники ярославской полиции ежегодно организуют мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и формирование безопасного поведения у детей.
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