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Царьград

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Путин связался с командиром в центре Константиновки в ДНР

Путин связался с командиром в центре Константиновки в ДНР

Командир Киргиз установил связь с Владимиром Путиным из центра Константиновки в ДНР. Боец рассказал о действиях 1465-го полка войск "Юг", успешной разведке и гордости за батальон, прорвавший оборону противника.

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