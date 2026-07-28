Путин связался с командиром в центре Константиновки в ДНР

Командир Киргиз установил связь с Владимиром Путиным из центра Константиновки в ДНР. Боец рассказал о действиях 1465-го полка войск "Юг", успешной разведке и гордости за батальон, прорвавший оборону противника.
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