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Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая

Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию некоторых продуктов из Китая. Ведомство обнаружило в составе продуктов генетически модифицированные компоненты.

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