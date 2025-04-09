ВС счел незаконным отказ в доплате к пенсии из-за отсутствия «Госуслуг»

Верховный суд РФ признал незаконным отказ в назначении доплаты к пенсии из-за отсутствия регистрации в кабинете «Госуслуг», это следует из определения Судебной коллегии по гражданским делам инстанции от 3 марта.
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