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Командир Лазарь: ВСУ дистанционно заминировали Нижний Мордок под Курском

Командир Лазарь: ВСУ дистанционно заминировали Нижний Мордок под Курском

Вооруженные силы Украины дистанционно заминировали поселок Нижний Мордок в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса в составе группировки войск «Север» с позывным Лазарь.

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