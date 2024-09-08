Командир Лазарь: ВСУ дистанционно заминировали Нижний Мордок под Курском

Вооруженные силы Украины дистанционно заминировали поселок Нижний Мордок в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса в составе группировки войск «Север» с позывным Лазарь.
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