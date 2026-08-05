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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин – игрокам «Ак Барса»: «В плане рисунка игры надо многое начинать заново, кто-то получит новые роли – нужно соответствовать. Задачи, которые стоят перед нами, никто не отменял»

Главный тренер « Ак Барса » Анвар Гатиятулин выступил перед командой перед стартом предсезонной подготовки.

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