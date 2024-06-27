Большинство женщин, переживших рак, имеют низкий риск развития большинства акушерских осложнений.

В статье, опубликованной в журнале The Lancet Oncology, исследовательская группа под руководством ученых из Университета Бирмингема (University of Birmingham) проанализировала данные почти 100 000 женщин, переживших рак, которым был поставлен диагноз в возрасте 15-39 лет.
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