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Большинство женщин, переживших рак, имеют низкий риск развития большинства акушерских осложнений.

В статье, опубликованной в журнале The Lancet Oncology, исследовательская группа под руководством ученых из Университета Бирмингема (University of Birmingham) проанализировала данные почти 100 000 женщин, переживших рак, которым был поставлен диагноз в возрасте 15-39 лет.

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