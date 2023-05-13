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В Минобороны России сообщили, что ударили по военным трех украинских бригад

В Минобороны России сообщили, что ударили по военным трех украинских бригад

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал агентству ТАСС, что разведка группировки сил "Центр" вскрыла перемещение личного состава трех бригад Вооруженных сил Украины, российские авиация и артиллерия нанесла по ним удары.

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