В Минобороны России сообщили, что ударили по военным трех украинских бригад

Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал агентству ТАСС, что разведка группировки сил "Центр" вскрыла перемещение личного состава трех бригад Вооруженных сил Украины, российские авиация и артиллерия нанесла по ним удары.
Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал агентству ТАСС, что разведка группировки сил "Центр" вскрыла перемещение личного состава трех бригад Вооруженных сил Украины, российские авиация и артиллерия нанесла по ним удары.
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