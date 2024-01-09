Устали "хоронить Путина". Теперь у инсайдеров новая высокопоставленная жертва

Аудрюс

Одно хочу вспомнить.. Когда в Белоруссии в 20м году была попытка переворота! Ни с того ни с чего вдруг силы безопасности Белоруссии начали арестовывать граждан России! А Лукашенко заявил, что переворот это дело рук России!!!