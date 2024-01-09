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Устали "хоронить Путина". Теперь у инсайдеров новая высокопоставленная жертва

Устали "хоронить Путина". Теперь у инсайдеров новая высокопоставленная жертва

  Мы очень часто повторяем в своих публикациях, что против России война ведётся на самых разных фронтах, в том числе на информационном.

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Комментарии
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Вячеслав Гришин
Либерда мечтами живёт
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8 час.
Аудрюс
Одно хочу вспомнить.. Когда в Белоруссии в 20м году была попытка переворота! Ни с того ни с чего вдруг силы безопасности Белоруссии начали арестовывать граждан России! А Лукашенко заявил, что переворот это дело рук России!!!
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1 час.
Ирина Котова
Когда дебилоидам заняться нечем, они делают это, причем еще и деньги зарабатывают
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39 мин.

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