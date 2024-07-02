Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 2 июля

Загруженность магистралей и шоссе в Подмосковье достигла четырех баллов утром 2 июля. В Минтрансе Московской области отметили, что на дорогах находятся около 853 тысяч машин, что выше средних значений для этого времени суток.
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